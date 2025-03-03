Ünlü Lüks Giyim Markası Satılıyor: Moda Dünyasında Deprem Yaratacak Hamle

VERSACE’YE YOĞUN TALEP VAR

İtalyan lüks moda markası Prada’nın sahibi Miuccia Prada, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Versace’yi satın almak isteyen birçok firmanın olduğunu dile getirmişti. Şubat ayında Reuters, Capri Holdings’in Versace’yi satışa çıkardığını ve Prada’nın diğer potansiyel alıcılardan önce markanın mali verilerine erişim hakkına sahip olduğunu duyurmuştu. Bu dev anlaşma gerçekleşirse, Prada moda dünyasındaki konumunu daha da güçlendirecek ve Versace, İtalyan lüks moda endüstrisinde yeni bir döneme adım atacak.