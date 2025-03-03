Ünlü Lüks Giyim Markası Satılıyor: Moda Dünyasında Deprem Yaratacak Hamle
İtalyan lüks devi Prada, bir başka lüks tekstil devi Versace’yi Capri Holding’ten satın almaya hazırlanıyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken anlaşmanın mart ayında tamamlanacağı iddia edildi.
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İtalyan moda devi Prada, ünlü lüks marka Versace’yi satın almak için harekete geçti. Yaklaşık 1,5 milyar Euro’luk (1,6 milyar dolar) dev bir anlaşma üzerinde görüşmeler devam ederken, satın alma sürecinin mart ayında tamamlanabileceği iddia edildi.
Bloomberg News’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Prada ve Versace’nin mevcut sahibi Capri Holding arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Sürecin şu ana kadar sorunsuz ilerlediği belirtilirken, anlaşmanın detaylarının ve zamanlamasının değişebileceği de ifade edildi. Prada cephesi, devam eden görüşmeler hakkında herhangi bir yorum yapmazken, Capri Holding de konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.
VERSACE’YE YOĞUN TALEP VAR
İtalyan lüks moda markası Prada’nın sahibi Miuccia Prada, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Versace’yi satın almak isteyen birçok firmanın olduğunu dile getirmişti. Şubat ayında Reuters, Capri Holdings’in Versace’yi satışa çıkardığını ve Prada’nın diğer potansiyel alıcılardan önce markanın mali verilerine erişim hakkına sahip olduğunu duyurmuştu. Bu dev anlaşma gerçekleşirse, Prada moda dünyasındaki konumunu daha da güçlendirecek ve Versace, İtalyan lüks moda endüstrisinde yeni bir döneme adım atacak.