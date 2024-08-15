Global Markalar Türkiye'de Online Satışları Durdurabilir!

Gümrük vergisi düzenlemesiyle Nike, Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurmuştu. Markalar, Türkiye stratejisini gözden geçiriyor. Diğer global markalardan da benzer hamleler gelmesi bekleniyor.

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Global Markalar Türkiye'de Online Satışları Durdurabilir!

Yurt dışından yapılan on­line alışverişlere geti­rilen düzenleme sonra­sı, yabancı markalar Türkiye stratejilerini gözden geçirme­ye başladı. İlk hamle ABD mer­kezli spor giyim markası Ni­ke’dan gelirken, sektör profes­yonelleri yeni markalardan da benzer hamleler bekliyor. Uy­gulama her ne kadar yerli fir­maları koruma amacına dönük olsa da tüketici tarafında, içer­de rekabetin azalacağı ve fiyat­ların daha da artacağı endişe­si hakim.

Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, hızla artan mikro ithalatı kontrol altına almak amacıyla yeni bir düzenleme­ye gitmiş, yurt dışı alışverişle­rinde hem vergi oranları de­ğiştirilmiş hem de hızlı kargo muafiyet bedeli 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Dü­zenleme, son zamanlarda Çinli e-ticaret platformu Temu’dan artan alışverişler nedeniyle ka­muoyunda ‘Temu yasası’ ola­rak adlandırılsa da bu durum diğer firmaları da etkiliyor.

Ye­ni düzenlemeye karşı ilk hamle ABD merkezli spor giyim mar­kası Nike firmasından gelmişti. Marka, geçen hafta Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurup, gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin ka­rarda etkili olduğu ve bu deği­şikliklerin alışveriş deneyimi­ne etkisinin incelendiğini bil­dirmişti.

"MARKALAR İÇİN YENİ KOŞULLAR DOĞDU"

Dünya gazetesinden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ticaret Bakan­lığı’nın mikro ithalatı denetim altına almak amacıyla yaptığı gümrük mevzuatı düzenleme­sinin, özellikle yurt dışından Türkiye’ye ürün gönderen mar­kalar için yeni koşullar doğur­duğuna dikkat çekti.

Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, bu düzenleme­lerin global markaların Tür­kiye stratejileri üzerinde yeni düzenlemelere gideceğini gös­teriyor” dedi. Başka markala­rın da bu tür stratejik hamleler yapabileceği ihtimaline dikkat çeken Özkara, bu dönemde yer­li markalar için fırsat olabilece­ğini de işaret etti.

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