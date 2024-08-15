Global Markalar Türkiye'de Online Satışları Durdurabilir!
Gümrük vergisi düzenlemesiyle Nike, Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurmuştu. Markalar, Türkiye stratejisini gözden geçiriyor. Diğer global markalardan da benzer hamleler gelmesi bekleniyor.
Yurt dışından yapılan online alışverişlere getirilen düzenleme sonrası, yabancı markalar Türkiye stratejilerini gözden geçirmeye başladı. İlk hamle ABD merkezli spor giyim markası Nike’dan gelirken, sektör profesyonelleri yeni markalardan da benzer hamleler bekliyor. Uygulama her ne kadar yerli firmaları koruma amacına dönük olsa da tüketici tarafında, içerde rekabetin azalacağı ve fiyatların daha da artacağı endişesi hakim.
Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, hızla artan mikro ithalatı kontrol altına almak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitmiş, yurt dışı alışverişlerinde hem vergi oranları değiştirilmiş hem de hızlı kargo muafiyet bedeli 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Düzenleme, son zamanlarda Çinli e-ticaret platformu Temu’dan artan alışverişler nedeniyle kamuoyunda ‘Temu yasası’ olarak adlandırılsa da bu durum diğer firmaları da etkiliyor.
Yeni düzenlemeye karşı ilk hamle ABD merkezli spor giyim markası Nike firmasından gelmişti. Marka, geçen hafta Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurup, gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin kararda etkili olduğu ve bu değişikliklerin alışveriş deneyimine etkisinin incelendiğini bildirmişti.
"MARKALAR İÇİN YENİ KOŞULLAR DOĞDU"
Dünya gazetesinden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ticaret Bakanlığı’nın mikro ithalatı denetim altına almak amacıyla yaptığı gümrük mevzuatı düzenlemesinin, özellikle yurt dışından Türkiye’ye ürün gönderen markalar için yeni koşullar doğurduğuna dikkat çekti.
Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, bu düzenlemelerin global markaların Türkiye stratejileri üzerinde yeni düzenlemelere gideceğini gösteriyor” dedi. Başka markaların da bu tür stratejik hamleler yapabileceği ihtimaline dikkat çeken Özkara, bu dönemde yerli markalar için fırsat olabileceğini de işaret etti.