Mahfi Eğilmez 'Maalesef' Diyerek Açıkladı: Yapılmazsa Bedeli Olacak

İngiliz bankası Barclays, Türkiye'nin cari açığına dair görünümde bir revizyona gitmişti. CNBC-e yayınında açıklamalarda bulunan Hazine eski Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Barclays raporundaki verileri değerlendirdi.

CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım, Barclays'in cari açığın GSYH'nın %1,2'sine yükselebileceğine dair öngörüsünü yorumlayarak, “Bu seviyeler ekonominin pek de parlak olmadığını, özellikle büyüme açısından bir durgunluk dönemini işaret ediyor” şeklinde değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez de rapora yönelik değerlendirmesini şu şekilde yaptı:

Cari açığın GSYH’nin 1,2’ye gerilemesi demek bizim büyümemizin 3-4 çeyrekte eksiye dönemsi demek. Oradan da stagflasyondan slumpflasyona geçiş yapıyoruz demek. Benim tahminim de o yönde zaten. Maalesef öyle. Tabi bunların hepsini bir anda çözmek mümkün değil. Maalesef dedik ama hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyüme yüksek kalacak hem işsizlik olmayacak bunların hepsini bir arada çözmek mümkün değil.

YAPAMAZSAK BEDELİ OLACAK...

Bunların hepsini çözmek bir tek şartla mümkün. Beklentileri iyileştirerek mümkün. Biz bunu “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programıyla 2001 sonrasında becerdik, yaptık. Ama o işte başka şeyler gerektiriyor. Bir takım reformları yürürlüğe koyacaksın. Geleceğe yönelik beklentiler değişecek. İnsanlar bu kadar yüksek enflasyona rağmen bunun ileride olmayacağını düşünerek yatırımlara girecekler. İstihdam edecekler. Bunları yapabilirsek olur, yapamazsak bedeli bu olacak.

Stagflasyon, ekonomide bir önceki dönemden daha düşük büyüme oranıyla birlikte durgunluğun görülmesi ve enflasyonda da yükselişin sürmesi olurken, slumpflasyon ise büyüme oranlarının negatife dönerek küçülme ile birlikte yüksek enflasyon olgusunun da sürmesi halini anlatan bir kriz durumu olarak tanımlanır. Bu süreçlerde işsizlik de artar."