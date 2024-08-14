Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 644 bin liraya geriledi.

Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 644 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 azalışla 2 milyon 644 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 693 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 407 milyon 528 bin 168,23 lira, işlem miktarı ise 527,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 409 milyon 633 bin 954,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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