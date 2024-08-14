Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi

Tütüncü, “Altın fiyatları 250 dolar/ons iken rahmetli Nadir amca 500 olacağını söyledi. Biz olur mu derken oldu. 500 iken bin olacak dedi, oldu. Bin iken 2 bin olacak dedi. O da oldu. 2 binler konuşulurken; göreceksiniz bir zaman gelecek 5 bin dolar olacak, dedi. Ömrü yetmedi ama bu sene başında 2 bin 500'lere doğru yükseldi.Bence de bu olacak. Çünkü altın dünyada arzı sınırlı talebi ise her dönem yüksek olan bir metal"dedi.