Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi

Altın fiyatlarıyla ilgili deprem etkisi yaratacak açıklama Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı'ndan geldi. Piyasalarda 5 bin liralık değişiklik uyarısı gündem oldu.

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Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi - Resim: 1

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, Aydınlık gazetesine konuştu ve Recep Erçin'in sorularını yanıtladı. Nadir Metal Rafineri'nin kurucusu Nadir Tütüncü'nün yaptığı öngörüye değinen Yakın, altının 5 bin liraya çıkacağına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

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Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi - Resim: 2

Nadir Metal Rafineri'nin Kurucusu Nadir Tütüncü'nün öngörüsünü anlatan Yakın altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi - Resim: 3

Tütüncü, “Altın fiyatları 250 dolar/ons iken rahmetli Nadir amca 500 olacağını söyledi. Biz olur mu derken oldu. 500 iken bin olacak dedi, oldu. Bin iken 2 bin olacak dedi. O da oldu. 2 binler konuşulurken; göreceksiniz bir zaman gelecek 5 bin dolar olacak, dedi. Ömrü yetmedi ama bu sene başında 2 bin 500'lere doğru yükseldi.Bence de bu olacak. Çünkü altın dünyada arzı sınırlı talebi ise her dönem yüksek olan bir metal"dedi.

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Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi - Resim: 4

Tütüncü, "Sanayiden kuyumcu sektörüne kadar. Gümüşün de 50 doları göreceğini düşünüyorum. Altına göre geride kaldı" ifadelerini kullandı.

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Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi - Resim: 5

14 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

22 Ayar Gram Altın: 2.433,50 TL
Çeyrek Altın: 4.336,00 TL
Yarım Altın: 8.698,00 TL
Tam Altın: 17.370,00 TL
22 Ayar Bilezik Altın: 2.433,43 TL
Altın (TL/GR): 2.655,89 TL
Altın ($/kg): 78.732,00 $
Reşat Altını: 17.402,47 TL

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Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi - Resim: 6

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