Gram Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi
Altın fiyatlarıyla ilgili deprem etkisi yaratacak açıklama Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı'ndan geldi. Piyasalarda 5 bin liralık değişiklik uyarısı gündem oldu.
Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, Aydınlık gazetesine konuştu ve Recep Erçin'in sorularını yanıtladı. Nadir Metal Rafineri'nin kurucusu Nadir Tütüncü'nün yaptığı öngörüye değinen Yakın, altının 5 bin liraya çıkacağına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Nadir Metal Rafineri'nin Kurucusu Nadir Tütüncü'nün öngörüsünü anlatan Yakın altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Tütüncü, “Altın fiyatları 250 dolar/ons iken rahmetli Nadir amca 500 olacağını söyledi. Biz olur mu derken oldu. 500 iken bin olacak dedi, oldu. Bin iken 2 bin olacak dedi. O da oldu. 2 binler konuşulurken; göreceksiniz bir zaman gelecek 5 bin dolar olacak, dedi. Ömrü yetmedi ama bu sene başında 2 bin 500'lere doğru yükseldi.Bence de bu olacak. Çünkü altın dünyada arzı sınırlı talebi ise her dönem yüksek olan bir metal"dedi.
Tütüncü, "Sanayiden kuyumcu sektörüne kadar. Gümüşün de 50 doları göreceğini düşünüyorum. Altına göre geride kaldı" ifadelerini kullandı.
14 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
22 Ayar Gram Altın: 2.433,50 TL
Çeyrek Altın: 4.336,00 TL
Yarım Altın: 8.698,00 TL
Tam Altın: 17.370,00 TL
22 Ayar Bilezik Altın: 2.433,43 TL
Altın (TL/GR): 2.655,89 TL
Altın ($/kg): 78.732,00 $
Reşat Altını: 17.402,47 TL
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