Dolarda 27 Lira Depremi: Bir Anda Değişecek



"Dolar ve faizde büyük değişimler kapıda. İktidar sıkıştıkça ekonomide her kozu oynayacak. Vatandaş 2024 yılını mumla arayacak" diyen Ekonomist Evren Devrim Zelyut Youtube hesabından korkutan bir uyarıda bulundu.

Zelyut, "Kasım, aralık aylarında Merkez Bankasının ufak ufak faiz indirimlerine başladığını göreceğiz. Hatta AKP’nin oy oranlarında toparlama olmazsa 2025 beşinci aydan sonra faizin sert bir şekilde indirildiğini göreceğiz" dedi.

REKOR SEVİYEYİ GÖRECEK

Evren Devrim Zelyut, "Para muslukları sert bir şekilde açılacak. Bol para düşük faizle ekonomiyi canlandırmaya çalışacaklar. 2025 yılında seçim hazırlığına girecekler ve iktidarda kalabilmek için doların 60 lira olması umurlarında olmayacak. 2026 yılında seçim derlerse sonrası çok büyük tufan olur" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar döviz kurlarının güncel rakamlarını takip etmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da dolar 33,54 TL, Euro 36,66 TL, İngiliz Sterlini 42,79 TL, İsviçre Frangı ise 38,61 TL satış fiyatı ile güne başladı.