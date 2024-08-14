Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında: İşte Ekonomistlerin Beklentileri

Erdoğan’ın ‘Nas’ politikasından vazgeçmesinin ardından, politika faizinde artışa giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yüzde 50’de sabit tutmuştu. Merkez Bankası’nın 20 Ağustos’ta yapacağı toplantıda vereceği karar merakla bekleniyor.

İngiliz merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, TCMB’nin faiz kararıyla ilgili bir anket yayımladı. Ankette ekonomistlerin faiz beklentileri yer aldı. Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4 bin 150 baz puan yükseltti. TCMB yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

UZUN SÜRENİN ARDINDAN İLK FAİZ İNDİRİMİ

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 75,45'te zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçerek temmuz ayında yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. TCMB bu düşüşün yıl sonunda yüzde 38'e ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi düşüşün yüzde 42,2'de kalacağı yönünde. Anketteki soruya cevap veren 14 ekonomistin medyanına göre enflasyondaki düşüşle beraber yıl sonundan önce TCMB'nin ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

KATILIMCILARIN YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu politika faizini tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde gerçekleşirken soruya cevap veren ekonomistlerden dört tanesi ilk faiz indiriminin ekim ayında dört tanesi ise kasım ayında yapılacağını belirtti. İki ekonomist ilk faiz indiriminin aralık ayında gerçekleşmesini bekliyor. Beş kurum ise TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde yapmasını beklediklerini belirtti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı politika duruşunu korumanın faiz indirimi olmayacak anlamı taşımadığını belirterek, faiz indiriminde de sıkı duruşun korunacağını vurgulamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem