Bir Zam da Üzüme Geldi: İşte Yeni Fiyatı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sumalık olarak ayrılan üzümlerin kilosunun 16 TL’den 18 TL’ye yükselmesi üreticileri sevindirdi.

Sarıgöl’ün dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarından elenen üzümler sumalık olarak satılıyor. Özellikle şarap yapımında kullanılan sumalık üzüm alım merkezleri ise ilçenin birçok noktasında bulunuyor.

Sumalık üzüm alımlarının üzüm sezonunun bitimine kadar devam edeceği öğrenilirken, fiyatların ilerleyen zamanlarda daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA