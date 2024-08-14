Dinlenme Tesisleri Dövizle Satış Yaptı, Bakanlık Harekete Geçti! 4 Milyon 654 Bin Lira Ceza

Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine ceza yazdı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiği.

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Dinlenme Tesisleri Dövizle Satış Yaptı, Bakanlık Harekete Geçti! 4 Milyon 654 Bin Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Dinlenme Tesisleri Dövizle Satış Yaptı, Bakanlık Harekete Geçti! 4 Milyon 654 Bin Lira Ceza - Resim : 1

Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise avro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.

Dinlenme Tesisleri Dövizle Satış Yaptı, Bakanlık Harekete Geçti! 4 Milyon 654 Bin Lira Ceza - Resim : 2

Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

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