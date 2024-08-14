Günbegün Azalıyor! Adalete Güven Yerlerde

Türkiye’de adalete güven günbegün azalıyor. Asal Araştırma’nın son anketinde yine adalete güvenin azaldığı görüldü. Ankette yüzde 70’ten fazla kişi adalete güvenmediğini bildirdi.

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Günbegün Azalıyor! Adalete Güven Yerlerde

Türkiye’de adalet sistemine olan güven her geçen gün azalıyor. AYM kararları çiğnenirken AİHM kararları da tanınmıyor.

Asal Araştırma, Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin vatandaş görüşlerinin yer aldığı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Asal Araştırma 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 18 yaş üzeri toplam 2 bin kişi katıldı. Katılımcılara “Türkiye’deki adalet sistemine güveniyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Günbegün Azalıyor! Adalete Güven Yerlerde - Resim : 1

Katılımcıların yüzde 19,2’si ‘Evet güveniyorum’ dedi. Katılımcıların yüzde 70,5’i kapsayan büyük bir çoğunluk ise ‘Hayır güvenmiyorum’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 10,3’ü ise ‘Fikrim yok/cevap yok’ yanıtını verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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