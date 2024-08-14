İzmir'de Merih Demiral Heykeline CHP'li Üyelerden Veto: 'Hiçbir Partinin İşaretini Benimsemek Zorunda Değiliz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, geçtiğimiz ilk meclis toplantısında gündeme gelen ve ardından kentte tartışmalara neden olan EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Türkiye-Avusturya maçında yaptığı "bozkurt" işaretiyle gündeme gelen ve hareketi nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral’ın İzmir’de heykelinin dikilmesini talep eden önerge gündeme geldi.

İlk meclis toplantısında görüşülmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kent Konseyi Komisyonuna havale edilen önerge, komisyonlarda oy çokluğu ile reddedilmesinin ardından Meclis’e geldi.

'KEMAL BEY'İN DE FOTOĞRAFI VAR'

Önergeye ilişkin MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser söz alırken, önergenin Ankara’da da verilip oy birliğiyle kabul edildiğini ifade ederken bozkurdun Türklere ait bir işaret olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bunu diğer belediyeler yapıyorsa İzmir de yapabilir diye düşündük. Sizin de son genel başkanınız Kemal Bey’in bozkurt yapmış birçok fotoğrafı vardır.”

Tugay, bozkurt işaretinin ne zamandır kullanıldığı sorusunu yöneltirken MHP’li Altınkeser, 1980’li yıllardan itibaren simge olarak kullanıldığını söyledi.

'İZMİR İLE İLLİYET BAĞI NEDİR?'

Altınkeser’e yanıt veren Tugay, ‘İzmir ile illiyet bağı’ vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin hareketi Rabia hareketi. Ben seçim kampanyalarında hiçbir AK Partili bozkurt işareti yaparken görmedim. Türklerin tarihinde bozkurt efsanesinin ne olduğunu, tarihimizde bozkurt simgesinin önemli bir simge olduğunu biliyoruz. Bir partimize mal olmuş bir parmak hareketi var ve bu hareketi yapan futbolcumuz, bir maçtan sonra böyle bir hareket yapma gereği duydu. Ona verilen ceza ile ilgili biz de rahatsızlık duyduk. Bir tepki de gösterebiliriz ama heykel dikmek nedir onu anlamadım. Ki siz bizi sık sık çok fazla heykel dikiyorsunuz diye eleştiriyorsunuz. Dikilen heykel bir bozkurt heykeli değil. Bozkurt işareti yapmakta olan bir futbolcunun heykelini İzmir’e neden dikelim? Tepki gösterelim. Heykel dikmek bu konuda yapmamız gereken şey midir? Sizin istemenizi anlıyorum ama biz niye isteyelim?"

'MHP'YE AİT SİYASİ BİR İŞARETTİR'

Basında çıkan iddiaların ardından kullandığı ifadelere yönelik eleştirilere de yanıt veren Başkan Tugay, şöyle konuştu:

“Aziz Türk milleti bizden hizmet bekliyor. Buralarda konuşmamız gereken şey bu şehrin sorunlarıyla ilgili çözümler ve hizmet amaçlı çalışmalardır. bu konu her ne kadar kelimelerle başak yere çekmeye çalışsak da MHP’nin Grup Başkanvekilinin meclis gündemine bu konuyu getirmesinin nedeni kendi partilerinin siyasi sembolü olmasıdır. Burada CHP’ye verilen oylarla CHP’den belediye başkanı seçilmiş olmam herkesin malumudur. Başka makamlarda, başka belediye başkanlarında, hükümet temsilcilerinde herkesin kendi partisi vardır ve bu doğrultuda siyasi görüşünün olması kadar doğal bir şey yoktur.

Gazeteciler bu konuyu Anadolu Ajansı’nın hatalı yayınından sonra ülke gündemine hatalı taşıdıktan sonra bu kadar ağır tartışmalar devam ederken eğer kendi görüşümü belirtmeseydim iradesizlikle suçlanabilirdim. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Bu meclisin de başkanıyım. Burada görüşlerimi dile getirebilirim. Burada bizim problemimiz yalanlara, hakaretlere, iftiralara ve gerçek dışı bir sürü iddiaya bu olaya taşıyıp toplumu bu konuda germeye çalışan insanlarla alakalıdır. Bu tür insanların çabalarına hizmet etmememiz lazımdır.

Tabii ki siyasi bazı gündemler getirebilirsiniz. Bu olayda yaptığınız gibi. Ancak bunların karşı bir siyasi görüşle reddedilmesini de tuhafsamamalısınız. O işaret MHP’ye ait siyasi bir işarettir. AK Parti de dahil hiçbir siyasi parti bunu kullanmamaktadır. Burada hiçbirimiz bir partinin siyasi sembolü olan bir işareti benimsemek zorunda değiliz. Burada mesele heykel dikmektir. Bu heykeli dikmek için İzmir için bir anlamı olması lazımdır ve biz bu anlamı bulamadık.”

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Yaşanan tartışmanın ardından Milli Futbolcu Demiral’ın heykelinin İzmir’e dikilmesine ilişkin önerge, CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA