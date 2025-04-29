GİB Uyardı: Son Gün 30 Nisan, Süre Uzatılmayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerini uyardı. 2024 hesap dönemine ilişkin beyanname verme ve vergi ödeme süresi 30 Nisan Çarşamba günü sona eriyor. GİB, bu tarihten sonra beyannamenin iletilmesi ya da ödemenin yapılması halinde cezai işlem uygulanacağını ve sürenin kesinlikle uzatılmayacağını duyurdu.

Başkanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, beyannamelerin sadece elektronik ortamda kabul edileceği belirtildi. Mükelleflerin, beyannamelerini gib.gov.tr üzerinden dijital.gib.gov.tr adresi aracılığıyla dijital olarak sunmaları gerekiyor.

Vergi ödemeleri ise Gelir İdaresi'nin Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil Uygulaması, anlaşmalı bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları, telefon bankacılığı ve fiziki şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca, yurtdışında faaliyet gösteren bankaların kredi veya banka kartlarıyla ödeme seçeneği de sunuluyor.

Gelir İdaresi, kurumlar vergisine ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, son gün olan 30 Nisan’ın ertelenmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.

TEPKİ YAĞDI

GİB'in bu kararına ise sosyal medyada tepki yağdı. İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından işlerin aksadığını belirten vatandaşlar sürenin uzatılmasını talep etti.

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Kurumlar vergisi, Türkiye’de sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler gibi kurumların elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri bir gelir vergisi türü. Bu vergi, gerçek kişilerden alınan gelir vergisinden farklı olarak, tüzel kişilikler için geçerli.

KİMLER MÜKELLEF?

Anonim şirketler

Limited şirketler

Kooperatifler

İktisadi kamu kuruluşları

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

İş ortaklıkları (bazı durumlarda)

Kaynak: Haber Merkezi