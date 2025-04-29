Duyan Çiftçi Hemen Akın Etti! Tamamen Ücretsiz Dağıtıldı

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz dağıtım, Mustafakemalpaşa ilçesinde yoğun ilgi gördü. İşte detaylar...

Duyan Çiftçi Hemen Akın Etti! Tamamen Ücretsiz Dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ücretsiz sulama borusu dağıtımı, bölgedeki çiftçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Geri dönüşümden elde edilen hammaddelerle üretilen sulama boruları, 28 Nisan Pazartesi günü Ovaazatlı Mahallesi’ndeki üretim tesisinde düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN TARIMA DESTEK

Tarım Peyzaj A.Ş. yatırımıyla kurulan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’nde, plastik atıklar ve eskimiş sulama boruları modern teknolojilerle işlenerek yeniden kullanıma kazandırıldı. Tamamı geri dönüştürülmüş hammaddelerle üretilen 12 milyon metre yassı ve 6 milyon metre yuvarlak sulama borusu, “Hibeli Damla Sulama Boru Desteği” projesi kapsamında hak sahiplerine ücretsiz olarak verildi.

Duyan Çiftçi Hemen Akın Etti! Tamamen Ücretsiz Dağıtıldı - Resim : 1

ÜRETİCİYE VE DOĞAYA NEFES OLACAK

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin hem çevre hem de tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bozbey, “Bu tesis, doğaya ve üreticiye nefes olacak. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Fabrikamızdan çıkan ürünleri bugün sizlere teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Üreticimiz varsa, sofralarımızda bereket var demektir,” ifadelerini kullandı.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Tarımda verimliliği artırmayı ve su kaynaklarını korumayı hedeflediklerini vurgulayan Bozbey, mevsimsel değişimlerin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Çiftçilere her türlü desteğin süreceğini belirten Bozbey, yakın zamanda yaşanan zirai don riskine de değinerek, tarım alanında dayanışmanın ve hazırlıklı olmanın önemine işaret etti.

ÇİFTÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Dağıtım törenine Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar ile belediye yöneticileri de katıldı. Üreticiler, sağlanan destek nedeniyle Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek, bu tür projelerin tarımsal üretimi desteklemede büyük rol oynadığını dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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