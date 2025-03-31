Ödemeler Yarın Başlıyor: Sadece O Kişilere Yüzde 5 İndirim Uygulanacak

O KİŞİLERE YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörü dışında kalan kurumlar vergisi mükellefleri için önemli bir avantaj da sağlanıyor. Vergi ödemelerini zamanında yapan ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunmayan mükellefler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin yüzde 5’ine kadar indirim hakkı kazanabiliyor. Bu indirimden yararlanabilmek için, sadece bu yıla ait değil, önceki iki yılın vergilerinin de yasal süresinde ödenmiş olması gerekiyor.