Ödemeler Yarın Başlıyor: Sadece O Kişilere Yüzde 5 İndirim Uygulanacak
Kurumlar vergisi mükellefleri için 2024 hesap dönemine ilişkin beyan ve ödeme süreci yarın resmen başlıyor. Şartları sağlayan mükelleflere ise yüzde 5 vergi indirimi uygulanacak.
Kaynak: AA
2024 yılı kurumlar vergisi beyannamesi için süreç 1 Nisan itibarıyla başlıyor. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları, 1-30 Nisan tarihleri arasında beyanname verebilecek ve aynı süre içerisinde ödemelerini gerçekleştirebilecek.
AY SONUNA KADAR ÖDEMEK ZORUNLU
Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi gib.gov.tr, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet, mobil ve telefon bankacılığı kanalları ile banka şubelerinden, PTT iş yerlerinden ya da yurt dışındaki banka kartlarıyla da ödeme yapılabilecek.
Özel hesap dönemine tabi olan kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeme yapmakla yükümlü.
BEYANNAMEYE HANGİ BELGELER EKLENECEK?
Beyannameyle birlikte, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, stopaj yoluyla ödenen vergiler, yurtdışında ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlara ilişkin bilgiler, kurum ortakları ve yönetim kurulu üyelerine dair bildirimler gibi belgelerin de sunulması gerekiyor. Ayrıca, Ar-Ge harcamaları, tasarım faaliyetleri, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet haklarına ilişkin istisnalar gibi indirim kalemlerine dair belgeler de beyannameye eklenmesi gerekiyor.
O KİŞİLERE YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAK
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörü dışında kalan kurumlar vergisi mükellefleri için önemli bir avantaj da sağlanıyor. Vergi ödemelerini zamanında yapan ve vadesi geçmiş vergi borcu bulunmayan mükellefler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin yüzde 5’ine kadar indirim hakkı kazanabiliyor. Bu indirimden yararlanabilmek için, sadece bu yıla ait değil, önceki iki yılın vergilerinin de yasal süresinde ödenmiş olması gerekiyor.