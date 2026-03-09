G7 Ülkelerinden Acil Petrol Zirvesi! ABD-İsrail-İran Savaşı Küresel Piyasaları Vuruyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, G7 maliye bakanları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile birlikte bugün New York saatiyle 08.30’da gerçekleştirilecek acil bir toplantıda İran savaşı sonrası petrol piyasalarında yaşanan gelişmeleri gündeme alacak. Konuya yakın kaynaklara göre toplantıda stratejik petrol rezervlerinden koordineli bir şekilde petrol salınması ihtimali değerlendirilecek.

ABD DAHİL ÜÇ ÜLKEDEN YEŞİL IŞIK

Görüşmelere yakın kişilerin aktarımına göre, aralarında ABD’nin de bulunduğu üç G7 ülkesi şimdiden bu fikre destek verdi.

G7; ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık'tan oluşuyor.

400 MİLYON VARİL HARCANABİLİR

IEA’nın 32 üye ülkesi, petrol fiyat krizlerinde kullanılmak üzere oluşturulan kolektif bir acil durum sistemi kapsamında stratejik petrol rezervleri tutuyor. ABD’li kimi yetkililerin, toplam 1,2 milyar varillik rezervin yaklaşık yüzde 25-30’una denk gelen 300 ila 400 milyon varillik bir ortak salımın uygun olabileceğini düşündüğü ifade ediliyor.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez’deki savaşın başlamasından bu yana hızla yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına alması yönündeki baskıların arttığı bir dönemde düzenleniyor. ABD’de ortalama benzin fiyatı pazar günü itibarıyla galon başına 3,45 dolara yükseldi. Bu rakam bir hafta önce 2,98 dolar seviyesindeydi ve fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Son bir haftada petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin küresel çapta yansımaları olurken, enflasyon baskısını artırarak dünya genelinde ekonomik büyümeye zarar verme riski barındırıyor.

BORSALARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş Asya borsalarında da satışlara neden oldu. Vadeli işlemlere göre ABD borsalarının da bugün sert düşüşlerle açılması bekleniyor. Bu durum finansal piyasalardaki stresi artırma riski taşıyor.

Stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasının gündeme gelmesi, Trump yönetiminin geçen hafta yaptığı “piyasayı dengelemek için rezerv kullanımına gerek yok” açıklamasından geri adım atılması anlamına geliyor. Ancak enerji analistleri, son bir haftada petrol fiyatlarında görülen rekor artışın politika yapıcıları stratejik stokları devreye almaya zorladığını belirtiyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN ÇÖKÜŞ RİSKİ

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi ise cuma günü Financial Times’a verdiği röportajda savaşın “dünya ekonomilerini çöküşe sürükleyebileceği” uyarısında bulundu ve Körfez’deki enerji ihracatçılarının birkaç gün içinde üretimi durdurabileceğini öngördü.

Rapidan Energy Group da dün yayımladığı değerlendirmede IEA üyesi ülkelerin stratejik petrol stoklarını piyasaya sürmeleri yönünde “yoğun baskı altında kalacağını” belirtti.

IEA’nın tam üyesi olmayan Çin’in de büyük petrol rezervlerine sahip olduğu biliniyor. Analistler, Pekin’in son 12 ayda artırdığı petrol stoklarının 1,1 ila 1,4 milyar varil arasında olduğunu ve bunun ülkenin petrol ithalatının yaklaşık 140 günlük bölümünü karşılayabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA