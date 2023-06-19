Fiyatlar Monaco’yu ikiye katladı

Pandemi sonrasında büyük talep gören yat ve tekne endüstrisinde üretim ve rezervasyonlar kapasite yetersizliği ve yüksek fiyatlar nedeni ile zirveden dönüş sinyali veriyor. Sözcü'de yer alan habere göre marina kapasitelerinin yetersiz olması nedeni ile Göcek'te 1.200 Euro'ya ulaşan fiyatların dünyanın en pahalı turizm destinasyonlarından olan Monaco'yu ikiye katladığına dikkat çeken sektör yetkilileri, özellikle yabancı bayraklı teknelerin de Türkiye yerine farklı ülkeleri tercih etmeye başladığını vurguladı.

HAZİNE ARAZİSİNE MARİNA

Özellikle yat ve tekne turizminde Euro bazında yüzde 20 artan fiyatlar bu yılki rezervasyonları yüzde 20 düşürürken, ortalama turiste göre 2.5 kat daha fazla gelir getiren yat ve tekne turizmi için marina kapasitesinin yüzde 50 oranında artırılması talep ediliyor. Sektördeki son durumu değerlendiren Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği'nin (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu, Monaco'da günlük 650 Euro'ya marinada kalabilen 42 metrelik teknenin, Göcek'te 1.200 Euro ödediğini kaydetti.

Bodrum'da 700 Euro'ya kalabilen 20 metrelik teknenin ise Yunanistan'da 35 Euro'ya bağlanabildiğini aktaran Bekiroğlu, “Marinaya giremeyen tekneler de koylara gidiyor. Bu da ciddi bir kirliliğe yol açıyor. Şu anda Türkiye'de 25-30 arasında marina var. Bunların toplam bağlama kapasitesi ise 6 bin 500 civarında. Kapasitenin ilk etapta çok hızlı bir şekilde en az yüzde 50 artırılması gerekiyor. Bu, Hazine arazileri üzerine yapılabilir” dedi. Bu yıl maliyetler nedeni ile fiyatlarda yüzde 20 artışa gittiklerini belirten Bekiroğlu, rezervasyonlarda ise yüzde 20 düşüş olduğunu aktardı.

"EN BÜYÜK TEHDİT KRİZ DEĞİL YETERSİZLİK"

Sektörde fiyatlar nedeni ile filoların küçülmeye başladığını belirten Murat Bekiroğlu, “Bizim için en büyük tehdit kriz değil marinaların yetersizliği ve kirlilik” dedi. YATED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Hüroğlu ise Türkiye'de 77 tersanede 200 bin civarında doğrudan ve dolaylı istihdam sağlandığını ancak mühendislerin yurt dışını tercih ettiğini kaydetti. Yurt dışında ortalama 4-5 bin Euro alan gemi inşa mühendislerinin Türkiye'ye göre yüzde 50 daha fazla kazandığını aktaran Hüroğlu, “Hollanda ve Almanya'yı tercih ediyorlar. Şu anda çok ciddi bir kaybımız var” dedi.