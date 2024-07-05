Fitch'ten Duyulmamış Tahmin: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?

Fitch Ratings, Türkiye'ye yönelik yıl sonu dolar kuru tahmininde bulundu. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil" dedi.

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Fitch'ten Duyulmamış Tahmin: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirdi.

CNBC-E'den Safa Gümüş'e konuşan Morales, Türkiye'ye yönelik yıl sonu dolar kuru tahmininde bulunurken, "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil" dedi ve dolar karşısında TL'nin yılı 36 TL seviyesinde kapatmasını beklediklerini ekledi.

"POLİTİKACILAR İÇİN ASIL ZORLUK..."

Morales, "Politikacılar için asıl zorluk, enflasyonu benzer kategorideki ülkelere yakın seviyelere düşürmek için uzun bir süre boyunca genel sıkı politika duruşunu sürdürmektir" dedi.

Fitch'ten Duyulmamış Tahmin: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? - Resim : 1

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,75 TL seviyesinde bulunuyor.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

Fitch'ten Türkiye'ye Kritik Uyarı: Tek Çıkış Yolu Bu!Fitch'ten Türkiye'ye Kritik Uyarı: Tek Çıkış Yolu Bu!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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