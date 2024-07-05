Otomobil Devi İflas Etti: Araçlar Ucuza Satılacak

Geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunan ABD'li otomotiv devi Fisker, elinde kalan 3 bin aracı düşük fiyata satarak zararını bir nebze olsun telafi etmeye çalışıyor. Şirket, yaklaşık 3 bin aracı oldukça düşük fiyatlarla satabilmek için mahkemeden onay bekliyor.

DEV ŞİRKET İFLAS ETTİ

Ekonomik kriz her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor ve ABD'li otomotiv devi Fisker da bu durumdan nasibini aldı. Geçen ay iflas eden şirketin, yaklaşık 1 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Fisker'in varlıklarının ise 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirketin 20 büyük alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP gibi dev firmalar bulunuyor.

Fisker, envanterinde bulunan 3 bin 231 Ocean SUV model aracını American Lease adlı araç kiralama şirketine 46.25 milyon dolar karşılığında satmayı planlıyor.

ARAÇLAR 14 BİN DOLARDAN SATILACAK

Şirket, her aracı 14 bin dolara elden çıkarmayı hedefliyor. Oysa Fisker, Ocean modelini ilk tanıttığında 70.000 dolara satıyordu. Ekonomik krizin etkisiyle bu fiyat 25.000 dolara kadar düşmüştü.

Araçlardaki bazı sorunlar nedeniyle iflas bayrağını çeken Fisker, mahkemeden bu modelleri düşük fiyatlarla satma izni almayı umut ediyor. Ancak bu konuda nihai kararı yargıç verecek.