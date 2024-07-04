Fitch'ten Türkiye'ye Kritik Uyarı: Tek Çıkış Yolu Bu!

Fitch Ratings Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirdi ve kredi notu kararlarına yönelik önemli ipuçları verdi.

Fitch'ten Türkiye'ye Kritik Uyarı: Tek Çıkış Yolu Bu!

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Morales, Türkiye'nin kredi notu kararlarında belirleyici olacak faktörlere vurgu yaparak, politika yapıcılara "kemer sıkmaya devam etme" çağrısında bulundu.

Fitch Ratings Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirerek, bu politikaların gelecek kredi notu kararlarına etkilerine ilişkin ipuçları verdi. Morales, "Mali ve gelir politikalarının, asgari ücret ayarlamaları gibi kararlar dahil olmak üzere, iç talebi soğutacak şekilde kalibre edilmesi muhtemel" dedi.

'SIKI POLİTİKA DURUŞUNA' DEVAM

Türk bankalarının borçlanma performansındaki artışın, uluslararası yatırımcıların sektöre olan güveninin yeniden kazanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirten Morales, uygulanan politikaların 'tutarlı' şekilde sürdürülebilirliğini ise kredi notu açısından 'olumlu' olarak nitelendirdi.

Morales, Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili olarak "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil. Dolar karşısında TL'nin yılı 36 TL seviyesinde kapatmasını beklediklerini" ekledi.

Morales, "Politikacılar için asıl zorluk, enflasyonu benzer kategorideki ülkelere yakın seviyelere düşürmek için uzun bir süre boyunca genel sıkı politika duruşunu sürdürmektir" dedi.

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