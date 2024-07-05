Dev AVM, Milyon Dolara Satıldı!

Bursa Nilüfer'deki CarrefourSA AVM'nin satışı gerçekleşti. Katılımevim gayrimenkul tarafından satın alınan AVM'ye milyon dolarlık ödeme yapıldı.

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Dev AVM, Milyon Dolara Satıldı!

Katılımevim, gayrimenkul yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, Bursa Nilüfer'deki CarrefourSA AVM'nin yüzde 70'ini 78.5 milyon USD karşılığında satın aldı. Bu yatırım, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

AVM'NİN BOYUTU

CarrefourSA Bursa AVM, 100.000 metrekarelik alanı kapsıyor. AVM'de alışveriş ve eğlence imkanları geniş bir yelpazede sunuluyor.

Dev AVM, Milyon Dolara Satıldı! - Resim : 1

AVM'nin 60.325 metrekare kiralanabilir alana sahip. İçerisinde 131 normal mağaza, 13 büyük ölçekli mağaza, 1 büyük market ve 1 sinema bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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