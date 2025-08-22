Fed Başkanı'ndan 'Faiz İndirimi' Sinyali

Fed Başkanı Powell, piyasaların gözünün çevrildiği faiz kararıyla ilgili çarpıcı bir mesaj geldi. Powell, indirim sinyali verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dikkat çeken bir faiz mesajı verdi. Powell, faiz indirimlerine başlayabileceklerinin sinyalini verdi.

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" dedi.

TRUMP KAFAYI POWELL'A TAKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık Fed Başkanı Powell’a faizleri düşürmemesi nedeniyle çok sert tepki göstermiş hatta ‘aptal’ olarak nitelemişti. Trump, Powell’a ‘bay çok geç’ lakabını takmıştı.

Trump, Fed Başkanı’nı görevden alma seçeneğini de sık sık dile getirmiş ancak, analistler böyle bir kararın piyasaları sarsacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

