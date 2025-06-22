F-16’lara Yerli Elektronik Destek Podu Entegre Edildi

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Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EDPOD’un Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda geliştirildiğini vurguladı. F-16 savaş uçaklarına entegre edilen taktik elektronik destek podunun, düşman radar sinyallerini algılayabildiğini, bu sinyalleri tanımlayıp kayıt altına alabildiğini ve tehditlerin hassas konumlarını tespit edebildiğini belirtti.

ELEKTRONİK HARPTE YERLİ VE MİLLİ DÖNÜŞÜM

EDPOD’un, füze güdüm sistemleri, hedef aydınlatma ve radar takip sistemlerine karşı yüksek hassasiyetle çalıştığını aktaran Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Bu sistem, milli elektronik harp kabiliyetimizin stratejik bir parçası olarak kritik görevlerde rol alacak. Kritik bileşenlerinin tamamı TÜBİTAK BİLGEM tarafından yerli imkanlarla üretildi” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise EDPOD’un, yalnızca Türkiye için değil, elektronik harp sahasında küresel ölçekte rekabet edebilecek bir kapasite sunduğu belirtildi. Açıklamada, sistemin milli savunma sanayiinin geldiği noktanın önemli bir göstergesi olduğunun altı çizildi.

GÖREV VERİ DOSYASI LABORATUVARI HAZIR

EDPOD’un yeteneklerini destekleyecek “Görev Veri Dosyası Hazırlama, Test ve Analiz Laboratuvarı”nın da faaliyete geçtiği açıklandı. Bu altyapı sayesinde sistemin sahaya özel uyarlamaları daha hızlı yapılabilecek, görev sırasında edinilen veriler işlenerek yeni tehditlere karşı anlık çözüm üretilebilecek.

SİLAHLI KUVVETLERLE GERÇEK ZAMANLI PAYLAŞIM

Yerli elektronik destek sistemi, yalnızca pilotlara değil, sahadaki tüm askeri unsurlara tehdit bilgilerini anlık olarak iletebiliyor. Bu sayede muharebe alanında daha hızlı karar alma ve koordinasyon sağlanabiliyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Muadili yabancı sistemlerle kıyaslandığında daha gelişmiş özellikler sunduğu belirtilen EDPOD, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını sona erdirme hedefine önemli katkı sunuyor. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen sistem, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin elektronik harp gücünü artıracak şekilde hizmet verecek.

Kaynak: AA