Türkiye'nin Günlük Elektrik Dengesinde Tüketim Üretimi Aştı

Türkiye'de 1 günlük elektrik verileri açıklandı. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) verilerine göre, ülkede dün toplam 968.895 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içinde elektrik tüketimi ise 971.142 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, tüketimin üretimin bir miktar üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

Türkiye'nin Günlük Elektrik Dengesinde Tüketim Üretimi Aştı
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Saatlik bazda değerlendirildiğinde, gün içinde en yüksek elektrik tüketimi saat 21.00'de 44.347 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah saat 07.00’de 32.956 megavatsaat olarak ölçüldü.

ÜRETİMDE İTHAL KÖMÜR BAŞI ÇEKTİ

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılım incelendiğinde, ithal kömür santrallerinin yüzde 21,9’luk payla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu kaynakları sırasıyla yüzde 18,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 13,7 ile güneş enerjisi santralleri takip etti. Yenilenebilir kaynakların toplam üretim içindeki payı dikkat çekici seviyelerde kalmaya devam etti.

İTHALAT VE İHRACATTA DENGE YAKIN

Türkiye dün enerji ticaretinde hem elektrik ihracatı hem de ithalatı gerçekleştirdi. Verilere göre, toplamda 14.515 megavatsaat elektrik ihraç edilirken, 16.763 megavatsaat elektrik ithal edildi. Bu rakamlar, arz-talep dengesinin korunmasında sınır ötesi enerji akışlarının önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, enerji politikalarının planlanmasında belirleyici bir veri kaynağı olmaya devam ediyor. Üretim kaynaklarının çeşitliliği ile arz güvenliği arasında denge kurulması, önümüzdeki dönemde de enerji stratejilerinin temelini oluşturacak.

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Kaynak: AA

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