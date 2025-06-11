Ezcanelerde Reçetesiz Satılan Ağrı Kesicilerin İçinde Çıktı: Raflardan Toplatılıyor

İngiltere’de reçetesiz satılan ağrı kesicilerden bazı partiler toplatılıyor. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu 500 mg’lık parasetamol tabletlerinde renk değişikliği ve kontaminasyon riski tespit edildiğini açıkladı.

Ezcanelerde Reçetesiz Satılan Ağrı Kesicilerin İçinde Çıktı: Raflardan Toplatılıyor
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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Chelonia Healthcare Limited firmasına ait 500 mg’lık parasetamol tabletlerinin bazı partilerinde "kontaminasyon riski" bulunduğunu duyurdu. Özellikle renk değişikliği gözlemlenen tabletlerin piyasadan çekilmesine karar verildi.

İKİ PARTİ GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma kararı, 2312010 ve 2312011 numaralı iki parti için geçerli. Bu ürünlerin 2025 yılında piyasaya sürüldüğü ve son kullanma tarihinin 30 Kasım 2027 olduğu belirtildi. Yetkililer, bu partilere ait kutuların kullanılmaması ve sağlık kurumlarına iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

TABLETLERDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜLDÜ

Ezcanelerde Reçetesiz Satılan Ağrı Kesicilerin İçinde Çıktı: Raflardan Toplatılıyor - Resim : 1

Normal şartlarda çizgili ve beyaz renkte olması gereken parasetamol tabletlerinde renk bozulmaları tespit edildi. MHRA, bu durumun sağlık açısından tehlike oluşturabileceğini belirtti ve hem hastalara hem de sağlık personeline uyarıda bulundu.

DOKTORLARA UYARI: BU İLAÇLARI YAZMAYIN

Sağlık çalışanlarına da çağrı yapan kurum, söz konusu partilere ait tabletlerin reçete edilmemesini ve hastalara verilmemesini istedi. İlaçları kullanan kişiler ise olası yan etkilerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaya davet edildi.

KUTUNUZU KONTROL EDİN

Bu markaya ait parasetamol tabletlerini kullananlar, kutularında yazan parti numarasını kontrol etmeli. Geri çağırma kapsamındaki ürünler evde bulunuyorsa kullanılmadan bir uzmana danışılması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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