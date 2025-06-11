Kilosu 300 Lira! Avrupa Peşinde Koşuyor... Hasat Başladı

İri yapısı ve lezzetiyle öne çıkan Çeribaşı kirazının hasadı Edirne'de başladı. Kilogramı 300 lira olan kirazdan bu yıl 300 ton toplanması hedefleniyor.

Son Güncelleme:
Kilosu 300 Lira! Avrupa Peşinde Koşuyor... Hasat Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde, büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen "Çeribaşı" kirazının hasadına başlandı.

HEDEF 300 TON

Köyde yaklaşık 500 dekarda ekili kiraz ağaçlarında süren hasat mesaisinin 15 gün devam etmesi bekleniyor. Bu sezon yaklaşık 300 ton kiraz toplanması hedefleniyor.

İri taneli yapısı ve tadıyla dikkat çeken kirazların büyük kısmı yurt dışına gönderiliyor.

Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

KİLOSU 300 LİRA

Köyde kaliteli üretim yapıldığını vurgulayan Meriç, "Bu yıl rekoltemiz oldukça yüksek. Şu an köyümüzde 3 ihracatçı firma kiraz alımı yapıyor. Türkiye genelinde zirai don etkili olmuştu ancak bölgemiz bu durumdan etkilenmedi. Hasat süreci bereketli şekilde devam ediyor. Bugünlerde kirazın kilogram fiyatı 250 ila 300 lira arasında değişiyor." dedi.

İhracatçı firma yetkilisi Ramazan Erdoğan ise Çeribaşı kirazının Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sadece Bir Avuç Ekleyin, Sonbahara Kadar Durmaksızın Hasat Edin! Bahçıvanların Gizli Sırrı Sadece Bir Avuç Ekleyin, Sonbahara Kadar Durmaksızın Hasat Edin! Bahçıvanların Gizli Sırrı
Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç
En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi En Yüksek Faizi Veren Bankalar ve 4 Milyon TL'nin Aylık Getirisi
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek