Euro Tarihinde İlk Kez 39 TL'yi Geçti
Dünyada yaşanan gerginlikler piyasalar üzerinde etkisini sürdürürken, Euro/TL tarihinde ilk kez 39 TL’nin üzerine çıktı.
Küresel piyasalar dünyada yaşanan gerilimlerin ardından hareketlenirken, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki restleşmelerin ardından Euro dolar karşısında güçlendi. Bu gelişmeye paralel olarak yükselişini sürdüren Euro/TL tarihte ilk kez 39 TL’yi gördü.
Euro an itibarıyla 39,01 TL’den işlem görürken, Dolar/TL ise 36,43 TL civarında yatay seyrediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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