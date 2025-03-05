Havalimanında Üç Bardak Çaya En Çok Ne Kadar Ödersiniz? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan döviz kurları iğneden ipliğe pek çok üründe fahiş fiyat zamlarına neden oluyor. Vatandaşlar her geçen gün geçinmekte zorlanırken; zamlar ise yağmur gibi yağmaya devam ediyor.

Fahiş fiyatlarda son skandal ise Antalya Havalimanı'nda yaşandı. Üç vatandaşın ödediği hesap sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Karton bardakta servis edilen üç çay için 766.50 TL hesap çıkarıldı.

İşte sosyal medyanın gündemine düşen o fiyat:

Kaynak: Haber Merkezi