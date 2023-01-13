Euro tarihin en yüksek seviyesinde

Ekonominin zayıf gidişatıyla döviz kurundaki fahiş yükseliş de tırmanmaya devam ediyor. Türk Lirası tarihinde görülmemiş şekilde değer kaybederken, dolar ve euronun son bir yıldır birçok kez rekor tazelediği piyasalarda, haftanın son gününde de yeni bir rekor geldi. Euro; 20,40 bandını da aşarak tarihi zirvesini gördü.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran dolar, cuma gününe 18,7813 seviyesinden başladı. Dolar/TL, bir önceki kapanışını ise 18,7811 seviyesinden gerçekleştirmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Yeni yılda birçok kez rekor yenileyen euro, bugün de güne tarihi zirvesini görerek başladı. Önceki kapanışını 20,3741 seviyesinden yapan euro/TL, güne 20,4277 seviyesinden başlayarak şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.