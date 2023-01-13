Sigaraya bu defa indirim geldi

Japan Tobacco International (JTI) Winston ve Camel'ın da içinde yer aldığı sigara fiyatlarını 1 TL aşağıya çekti. Yeni fiyatlar 13 Ocak Cuma (bugün) tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Sigaraya bu defa indirim geldi

1 Ocak 2023'ten sonra alkollü içkilere ve tütün ürünlerine büyük zamlar gelmişti. Sigara gruplarına da 4 lira zam yapılmıştı.

Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"JTI FİRMASI YARINDAN İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ"

Winston Slender: 33 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 33 TL

Winston: 34 TL

Winston Xsence Black&Gray: 36 TL

Camel Slender: 32 TL

Camel: 33 TL

Monte Carlo: 32 TL

LD: 32 TL

5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.

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