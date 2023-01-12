Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri yeni yıla düşüşle girdi. Merkez Bankası rezervleri, 6 Ocak ile biten haftada 2,3 milyar dolar gerilemeyle 126,4 milyar dolar oldu. Böylelikle rezervlerde eylül ayı sonundan bu yana en sert düşüş kaydedildi.

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Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Ocak ile biten haftada 2 milyar 345 milyon dolar azalarak, 126 milyar 410 milyon dolar oldu. Böylelikle rezervlerde Eylül sonundan bu yana en sert düşüş yaşandı.

NET REZERVLER DE DÜŞTÜ

Aynı dönemde net rezervler 27,5 milyar dolardan, 24,3 milyar dolara geriledi.

Swap hariç bakıldığında ise net rezervlerin eksi 46,5 milyar dolara düştüğü izlendi. Bir önceki hafta bu veri eksi 43,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

BRÜT REZERVLER DÜŞTÜ

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3,2 milyar dolar azalışla 79,7 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Aralık'ta 82,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 899 milyon dolar artarak 45,9 milyar dolardan 46,8 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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