Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yasa böylelikle yürürlüğe girdi.
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurmuş, Erdoğan, "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullanmıştı.
Son Güncelleme:
Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş! Ekonomi 12 Ocak 2023 15:34
Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek Ekonomi 12 Ocak 2023 14:14
Ekonomik kriz, nüfusun yüzde 32'sini sosyal yardıma muhtaç etti! Ekonomi 12 Ocak 2023 13:03
Metruk ve bakımsız daireye şoke eden kira bedeli! Ekonomi 12 Ocak 2023 12:34