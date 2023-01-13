Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa böylelikle yürürlüğe girdi.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurmuş, Erdoğan, "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullanmıştı.