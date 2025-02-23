Erken Emekli Olabilecekler: SGK'da 1 Ekim 2008 Tarihine Dikkat! Hem Prim Desteği hem Yaşta İndirim

Erken emeklilik geliyor! Hem prim hem de yaş öne çekilecek. Engelli çocuğu bulunan anneler için erken emeklilik kapısı açılıyor. 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ise bildirim şart!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Erken Emekli Olabilecekler: SGK'da 1 Ekim 2008 Tarihine Dikkat! Hem Prim Desteği hem Yaşta İndirim

Engelli çocuğu olan anneler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Çalışma hayatında bir yandan mesleklerini sürdürürken bir yandan da bakıma muhtaç çocukları ile ilgilenen annelere erken emeklilik kapısı açılıyor. Yapılan düzenleme ile bu annelerin prim yükü hafifletilerek emeklilik yaşları da öne çekilecek. İşte detaylar…

Erken Emekli Olabilecekler: SGK'da 1 Ekim 2008 Tarihine Dikkat! Hem Prim Desteği hem Yaşta İndirim - Resim : 1

PRİM GÜNLERİ ARTIYOR EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Beklenen düzenleme kapsamında engelli çocuğu olan annelerin sigortalı çalıştıkları süreye yüzde 25 oranında ek prim ilave edilecek. Erken emeklilik için 1 Ekim 2008 sonrası sigortalılık baz alınacak.

Örneğin bu tarihten sonra çalışan engelli çocuğu olan bir anne 4 yıl prim ödemişse yüzde 25 ek prim desteği sayesinde prim günü 5 yıla tamamlanacak. Eklenen prim miktarı kadar emeklilik yaşı da erkene çekilecek.

Erken Emekli Olabilecekler: SGK'da 1 Ekim 2008 Tarihine Dikkat! Hem Prim Desteği hem Yaşta İndirim - Resim : 2

KİMLER ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLECEK?

Erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyen annelerin öncelikle bakıma muhtaç çocuğunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekiyor. Anneler gerekli koşulları sağlaması halinde ise erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler.

Ayrıca engelli bir çocuğu evlat edinen anneler de bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Erken Emeklilik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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