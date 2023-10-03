Erdoğan'ın bile şaşırdığı zam: 'Şu aşamada uygulayamazsınız, yerel seçimden sonraya bırakın'

1 Ekim itibarıyla elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı. Elektrik tarifesi de mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.

Yapılan zamların ardından konutlardaki kullanım içinde zam bekleniyordu. Gazete Pencere'den Nuray Babacan, elektrik ve doğal gaza katlamalı bir zam ön görüldüğünü aktardı. Babacan'ın aktardığına göre bunu içeren bir zam paketi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne gitti. Erdoğan’ı bile şaşırtan yüksek rakam, vatandaşa maliyetinden çok, yerel seçim maliyeti nedeniyle ertelendi. Ertelenme ise "tam" bir ertelenme değil, zam üç aşamada yapılacak.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yapılan yüzde 20 zammın bir hikayesi var. Şimdilik konut abonelerinin kullandığı elektriğe zam yapılmazken hazırlanan ‘zamlı paketin’ bunun neredeyse üç katı olduğu anlatılıyor. Yani vatandaşlar, martta yapılacak yerel seçimin uzatmalarını yaşıyor.

ÜÇ KATINI ÖNGÖRDÜLER

Edinilen bilgiye göre bütçe ve enflasyon krizi yaşayan ekonominin yeni yönetimi, tüm maliyet hesaplarını da içine katarak sanayi, tarım, ticarethane ve konutlarda yapılması gereken elektrik ve doğal gaz zammına ilişkin hazırlıklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundular. Açıklanan yüzde 20 zammın en az üç kat daha fazla artış içeren paket, Erdoğan’ın itirazıyla karşılaştı.

ÜÇ AŞAMADA YAPIN

İtirazın kaynağı ise yaklaşan yerel seçimler. Seçimlerden önce yapılacak böylesine dehşet verici bir artışın ‘oylara’ etkisini hesaplayan Erdoğan’ın, “Şu aşamada bunu uygulayamazsınız. Üç aşamada yapın. Kalabilenler yerel seçim sonuna kalsın” dediği belirtiliyor. Yüzde 20 zam rakamının böyle bulunduğu aktarılıyor."