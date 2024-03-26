Erdoğan zam bekleyen emeklileri duvara toslattı: Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler için kapıyı bir kez daha kapattı.

Dün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşına seyyanen zam iddialarına, "Bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5 binlik 10 binlik bir çalışmamız yok maalesef" şeklinde yanıt vermişti.

Bir süredir maaşında iyileştirme bekleyen emeklilere, "müjde" diyerek promosyon açıklayan Erdoğan, bu kez enflasyonu bahane etti.

Erdoğan, zam beklentisine karşılık “Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor” dedi.

Aksaray mitinginde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yaptık. Maaşlarda ve ikramiyelerde de yüzde 50 yükseltme yaptık. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2 ila 5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların, muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zam daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek verelim kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Enflasyon düşünce elimiz rahatlayacak. Çalışan ve emeklilerimizin alım gücündeki düşüşü telafi etmek için sürekli adımlar atıyoruz.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 2 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ'

Geçmişte Türkiye'yi asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek nasıl 2023'e hazırladıysak, şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Bunu da Aksaray'la birlikte, 81 vilayetimizle birlikte yapacağız. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti kullanarak milletimizi karamsarlığa sürüklemek istiyor. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.

'DAHA ÇOK İSTİHDAM EDECEĞİZ, DAHA ÇOK İHRAÇ EDECEĞİZ'

Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz. Bir yanımızda Ukrayna -Rusya savaşı, bir yanda İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet... Son 10 yılda maruz kaldığımız saldırılarla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmeye çalışıyoruz. Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem