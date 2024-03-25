AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt: Son nokta konuldu!

"Şu anda Meclisimiz ara tatilde. Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok bu konularda. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Ama bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5 binlik 10 binlik bir çalışmamız yok maalesef."