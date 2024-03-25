AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt: Son nokta konuldu!
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt verdi. Güler, "Bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5 binlik 10 binlik bir çalışmamız yok maalesef" dedi.
Milyonlarca emekli sefalet ücretine mahkum edilirken, AKP'nin seçim öncesi emekli aylıklarına seyyanen yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.
Söz konusu iddiaların gündeme gelmesi sonrası geçtiğimiz günlerde Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi" dedi.
ERDOĞAN'IN MİTİNGLERİ İŞARET EDİLDİ
Hali hazırda mevcut olan promosyon ödemesinin emekliye "müjde" olarak açıklanması tepki çekerken, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Erdoğan'ın yaptığı İstanbul ve Ankara mitingini işaret ederek, "Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız" dedi.
"ÇALIŞMAMIZ YOK MAALESEF"
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberlerin ardından Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitinginden emekli maaşlarına zam haberi çıkmazken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşına seyyanen zam iddialarına son noktayı koydu.
Büyük Sivas Haber TV’ye konuşan Güler, emeklilere verilmesi gündemde olan seyyanen zamla ilgili yaptığı açıklamada kapıları kapatırken, şu ifadelere yer verdi:
"Şu anda Meclisimiz ara tatilde. Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok bu konularda. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Ama bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5 binlik 10 binlik bir çalışmamız yok maalesef."
EMEKLİ MAAŞINA ZAM
Öte yandan seyyanen zam iddiaları gündemden düşmezken bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.
Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.