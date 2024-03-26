Doğu Asya kökenli, Adana üretti: Türkiye birincisi!

Baklagiller (Fabaceae) familyasından Doğu Asya kökenli, soya üretiminde Adana'da rekor kırıldı. Adana, 2023 yılında 90 bin ton soya üretimi ile Türkiye’nin yüzde 65’ini, Akdeniz Bölgesi’nin de yüzde 69’unu karşılayarak Akdeniz ve Türkiye birinci oldu.

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Doğu Asya kökenli, Adana üretti: Türkiye birincisi!

Protein, yağ ve karbonhidrat bakımından zengin bir besin olan soya üretiminde Adana, 2023 yılında Türkiye birincisi oldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Adana’nın 2023 yılında 90 bin ton soya üretimi ile Türkiye’nin yüzde 65’ini, Akdeniz Bölgesi’nin de yüzde 69’unu karşılayarak Akdeniz ve Türkiye birinci oldu" denildi.

SOYA

Soya fasulyesi, baklagiller (Fabaceae) familyasından, Doğu Asya kökenli, 1-1,5 metre boyunda, kısmen sarılıcı, dallanmış, tek yıllık bir bitkidir. Yetiştirilme amacı yenilebilir fasulyesidir.

Doğu Asya kökenli, Adana üretti: Türkiye birincisi! - Resim : 1

Soya fasulyesi, protein, yağ ve karbonhidrat bakımından zengin bir besindir. Aynı zamanda birçok vitamin ve mineral içerir.

Soya fasulyesinde bulunan B vitaminleri, zihinsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olabilir. B vitaminleri, hafızayı, konsantrasyonu ve öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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