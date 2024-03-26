Dolar güne 32 TL'nin üzerinde başladı

Dolar güne 32,17 TL'den başladı. Euro ise 34,91 TL'den işlem görüyor.

Dolar güne 32 TL'nin üzerinde başladı

Haber Global'de yer alan habere göre, dolar geçtiğimiz hafta TCMB'nin sürpriz faiz kararı sonrasında gerilediği 32 TL'nin altında kalıcı olamayarak yeniden 32 TL'nin üstüne çıkmıştı. Bugüne de 32,17 TL'den başladı. Euro ise 34,91 TL'den işlem görüyor. Piyasalar seçime kilitlendi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü TCMB büyük sürpriz yaparak politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. TCMB faiz artırım kararını enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak aldığını açıkladı. Böylece TCMB 1 aylık aranın ardından yeniden faiz artırımına gitti.

TCMB, enflasyon görünümünün daha da bozulması halinde artırımlara devam edeceğini vurguladı. Kurul, enflasyon belirgin şekilde gerileyene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurguladı.

TCMB'nin kararı sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar/TL faiz kararı sonrasında 31,72 TL'ye kadar geriledi. Euro/TL ise 34,60 TL'ye kadar geriledi. Ancak kurlar bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden yükselişe geçti. Seçim haftasında bireylerin dolar talebi artış gösterdi.

Yabancı yatırım bankaları TCMB'nin faiz artışını olumlu karşıladı ve Türk lirası için pozitif raporlar hazırladılar. Deutsche Bank, Türk Lirası'nda uzun pozisyon almaya istekli olduklarını açıklarken, Goldman Sachs ise TCMB'nin attığı adımların etkisiyle enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren sert bir şekilde gerilemesini beklediklerini söyledi.

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