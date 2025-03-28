EPDK Rakamlarla Açıkladı: LPG İthalatında Azalış

EPDK Türkiye'nin LPG ithalatına yönelik son verileri açıkladı. LPG' de ithalat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 263 bin 45 ton oldu.

EPDK Rakamlarla Açıkladı: LPG İthalatında Azalış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Kazakistan oldu.

LPG ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 263 bin 45 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 47,7 artarak 64 bin 789 ton oldu.

İhracat, İsviçre, Yunanistan, Marshall Adaları, Ukrayna, Bulgaristan, İngiltere, Romanya, Polonya, Singapur, Lübnan ve Türkiye olmak üzere 11 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 5,2 artarak 77 bin 402 tona çıktı. Dağıtıcı lisansı sahiplerince, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam yurt içi LPG satışı yaklaşık 315 bin 523 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 14,6 pazar payıyla tüplü LPG birinci sırada yer alırken bunu, yüzde 3,3 ile dökme LPG ve yüzde 82,1 ile otogaz satışları izledi.

Kaynak: AA

Etiketler
LPG İthalat EPDK
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Hizmet Üretici Fiyatlarında Artış Yüzde 40’a Dayandı Hizmet Üretici Fiyatlarında Artış Yüzde 40’a Dayandı
Rekabet Kurulu'ndan O Şirketlerin Satışına Onay Rekabet Kurulu'ndan O Şirketlerin Satışına Onay
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı