Hizmet Üretici Fiyatlarında Artış Yüzde 40’a Dayandı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,48, yıllık bazda yüzde 39,81 artış gösterdi.

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Hizmet Üretici Fiyatlarında Artış Yüzde 40’a Dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,9, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 45,46 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,12, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,01, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,85, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,6 arttı.

Kaynak: AA

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