EPDK, deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin ödemelerini erteledi

EPDK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede halen etkili olması nedeniyle, 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerini fatura son ödeme tarihine kadar erteliyor.

EPDK, deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin ödemelerini erteledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihi olan 30 Eylül 2024'e kadar ertelenmesine karar verdi.

EPDK'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

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