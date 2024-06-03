Enflasyonda 20 ayın zirvesi görüldü: Mehmet Şimşek'ten kritik değerlendirme... Kalıcı düşüş için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından "En kötüsü geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Enflasyonda 20 ayın zirvesi görüldü: Mehmet Şimşek'ten kritik değerlendirme... Kalıcı düşüş için tarih verdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şimşek, paylaşımında, “En kötüsü geride kaldı” ifadelerini kullandı.

TÜİK VE ENAG NE AÇIKLAMIŞTI?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon, mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.
Böylelikle, yıllık enflasyonda 20 ayın en yüksek seviyesi görüldü.

TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladıTÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladıEkonomi


Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı verilere göre ise enflasyon, yıllık olarak yüzde 120,66 oranında artarken, aylık artış ise yüzde 5,66 olmuştu.

ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

Şimşek, paylaşımında "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz” diye yazdı.

Şimşek’in paylaşımının tamamı şöyle:

“En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.”

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Enflasyon ENAG TÜİK
Son Güncelleme:
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
Kanal D'den yeni anlaşma. Dev bütçeli diziye yeni bir oyuncu daha geliyor Kanal D'den yeni anlaşma. Dev bütçeli diziye yeni bir oyuncu daha geliyor
Enflasyon rakamları açıklandı, kira artış oranı belli oldu! Kira artış oranı belli oldu
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"