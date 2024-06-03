Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,41 artışla, 10.443,16 puandan başladı. İşte tüm detaylar...

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 10.443,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,69 puan ve yüzde 0,41 artarak 10.443,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 10.400,48 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde ayrıca imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler
Borsa Borsa İstanbul Banka Enflasyon
Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
Türkiye'de birçok kişi ekiyor ve iyi para kazanıyor. Altın kadar değerli bitki oldu Türkiye'de birçok kişi ekiyor ve iyi para kazanıyor. Altın kadar değerli bitki oldu
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"