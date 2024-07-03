Enflasyon Verilerinin Ardından Piyasalarda Son Durum

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından piyasaların durumu merak konusu oldu. TÜİK’e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 artış gösterdi. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından dövizde büyük bir değişim olmadı.

Dolar/TL güne 32,5359’den başlangıç yaparken, Euro/TL ise açılışı 34,9418’den yapmıştı.

Dolar/TL, 25 Haziran’da 33,1355 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, daha sonra yeniden 32,60 bandına indi. Euro/TL ise 25 Haziran’da 35,6028 ile son bir ayın en yüksek seviyesine çıkmış ardından 35,04 civarına gerilemişti.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, açılışa göre dolar ve Euro’da büyük bir değişim gözlenmedi.

10.40 itibarıyla Dolar/TL 32,5644’ten, Euro/TL ise 35,0452'den işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem