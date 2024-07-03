TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini açıkladı

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerindeydi. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı... TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

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TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli maaşlarında zam oranlarını belirleyecek haziran enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK'e göre, enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 olarak ölçülürken geçen sene 12 aylık enflasyon yüzde 75,4 olarak açıklanmıştı.

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BEKLENTİLER NELERDİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketinde haziran ayında görülmesi beklenen enflasyon yüzde 2.56 olarak açıklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin haziran ayında yüzde 2,22 artmasını beklerken, AA Finans anketinde yüzde 2,28 artış öngörülüyordu.

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