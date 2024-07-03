TÜİK Enflasyonundan Bir Tek Mehmet Şimşek Memnun

TÜİK'in enflasyon verileri sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık düşüşe geçeceğini söylediği enflasyona ilişkin "Dezenflasyon süreci başladı" mesajı verdi. Öte yandan Şimşek, TÜİK'in enflasyonunun yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

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TÜİK Enflasyonundan Bir Tek Mehmet Şimşek Memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli maaşlarında zam oranlarını belirleyecek haziran enflasyonunun bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK'in enflasyon verileri açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Vatandaşlar ve ekonomistler enflasyon verilerine tepki gösterirken Şimşek, TÜİK'in verilerinin yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu savundu.

'DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI'

X hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı" diyerek şunları ifade etti:

"Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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