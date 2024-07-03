Yüzde 25 Sınırı Kaldırılmıştı: İşte Kirada Yeni Zam Oranı!

TÜİK'İN Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayına ilişkin kira artış oranı belli oldu. Kiralara uygulanacak yeni zam oranı yüzde 65,07 olarak açıklandı.

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Yüzde 25 Sınırı Kaldırılmıştı: İşte Kirada Yeni Zam Oranı!

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

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