Enflasyon Verileri Cepleri Yaktı, Benzin ve Motorine Dev Zam

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonun etkileri kalem kalem görülmeye başladı. Litrede motorine 2 lira 7 kuruş, motorine 2 lira 20 kuruş zam geldi.

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Enflasyon Verileri Cepleri Yaktı, Benzin ve Motorine Dev Zam

Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen özel tüketim vergisi (ÖTV) artışları, TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri doğrultusunda güncellendi. Bu güncelleme, benzinden motorine ve otogaza kadar tüm akaryakıt türlerine zam olarak yansıdı.

AKARYAKITA DEV ZAM

TÜİK verileri doğrultusunda yapılan bu artışla birlikte, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine ise 2 lira 20 kuruş zam geldi. Ayrıca, otogazda (LPG) da maktu ÖTV tutarları artırıldı.

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