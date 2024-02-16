Endişeler arttı, dolar/TL sert yükseldi: Tarihi rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı Piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında yüzde 42,04'den yüzde 42,96'ya yükseldi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunu sunumunda, enflasyonun Mayıs ayında zirve yapacağını dile getirdi.

DOLAR/TL'DE SERT YÜKSELİŞ

Enflasyon endişeleri piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü 30,71 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,82 TL seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca dün dolar kuru gün içi 31 TL seviyesini test etmişti.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar kuru zirve tırmanışını sürdürürken TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise, yeni zirveye göre yüzde 4,25 oldu.

"SIRA DIŞI BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Öte yandan bugün DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem