En yakın rakip Sudan! Türkiye yıllık enflasyonda Afrika ülkelerinin hepsini solladı

Türkiye, son verilere göre dünyada yıllık tüketici enflasyonunun en yüksek olduğu dördüncü ülke konumunda ve Afrika ülkelerini enflasyon oranı ile gerisinde bırakmış durumda.

TÜİK, mart ayında Türkiye'de yıllık enflasyon oranını %68,5 olarak açıklamıştı.

Euronews’in aktardığına göre, Trading Economics sitesinde, Arjantin Mart 2024 itibarıyla yıllık enflasyon oranında dünya lideri konumunda bulunuyor. Arjantin'deki yıllık enflasyon oranı %288 olarak kaydedildi. Suriye %140 ve Lübnan %123 ile bu listede sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı almış durumda.

Türkiye ise Mart 2024'te %68,5'lik yıllık enflasyon oranıyla dördüncü sırada yer alıyor. Venezuela %67,8'lik enflasyon oranıyla Türkiye'nin hemen ardından beşinci sırada yer alıyor. Bu veriler, Türkiye'nin dünya genelindeki enflasyon sorununun ciddiyetini gösteriyor.

Avrupa'da ise Türkiye, açık ara enflasyonun en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. AB üyesi veya aday ülkeler arasında enflasyon oranı en yüksek olan ikinci ülke %6,6 ile Romanya olurken, dünya genelinde 43. sırada yer alıyor.

Özetle, Türkiye'de enflasyon yüksek seviyelerde seyrederken, bu durum Afrika ülkeleriyle kıyaslandığında dikkate değer bir konumda bulunuyor. Türkiye, enflasyon oranında Afrika ülkelerini sollamış durumda.

Sudan, yıllık yüzde 63 enflasyon oranı Türkiye'ye en yakın Afrika ülkesi.