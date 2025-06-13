En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

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Milyonlarca emekli sıfır zam riskiyle karşı karşıya. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklileri yakından ilgilendiren açıklama geldi.

TBMM'de düzenlenen basın toplantısı sonrasında "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Güler, "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ, O GÜNKÜ ŞARTLARA İŞARET ETTİ

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını dile getiren Güler, "Bu şartlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla görüşme olacaktır. Ama şuan herhangi bir görüşme yok" değerlendirmesinde bulundu.

4 MİLYON EMEKLİ ZAM ALAMAYABİLİR

Temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise bu zamma ek olarak toplu sözleşme farkı da alacak. Fakat kök aylığı en düşük emekli maaşını geçemeyen emekliler aynı aylığı almaya devam ediyor.

Eğer ek zam yapılmazsa kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamayacak. 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

Kaynak: Haber Merkezi